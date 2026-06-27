Paris'te Aşırı Sıcaklar 109 Can Aldı - Son Dakika
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Paris'te Aşırı Sıcaklar 109 Can Aldı

27.06.2026 17:19
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Paris'te aşırı sıcaklar nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık kurumları acil durum planı devrede.

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalar, vatandaşların sağlığını da etkiliyor.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun acil sağlık hizmeti veren kurumun verilerini aktardığı haberine göre, Paris'te dün aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi.

Bu sayı yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsarken, huzurevi ve hastanelerdeki ölümler bu sayıya eklenmedi.

Yılın aynı döneminde normal bir günde Paris'te ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor.

Dün ayrıca Paris'te 30 kişi kalp krizi geçirirken, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın ateşi 43,7 derece olarak kayda geçti.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde hastanelerde "acil durum planı" devreye sokulmuştu.

Fransa'da olağanüstü durumlarda sağlık kurumlarında devreye sokulan söz konusu plan, izinli personelin göreve çağrılması, yatak kapasitesinin artırılması, acil olmayan ameliyatların ertelenmesi gibi adımları içeriyor.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevre vilayetleri dahil 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Aşırı Sıcaklar 109 Can Aldı - Son Dakika

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