İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı - Son Dakika
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İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı

27.06.2026 19:38
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İYİ Parti’nin Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlediği “Bayrak Açıyorum” mitinginde meydan yalnızca Türk bayraklarıyla donatıldı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, “Bugün burada parti yok, sadece Türkiye var” mesajı verirken, mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere çok sayıda CHP’li isim de katıldı.

İYİ Parti, Ankara Tandoğan Meydanı’nda geniş bir katılımla “Bayrak Açıyorum” mitingi düzenledi.

SADECE TÜRK BAYRAKLARI AÇILDI

Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda partilinin doldurduğu alanda en dikkat çeken detay, hiçbir siyasi parti bayrağının kullanılmaması oldu. Meydanın tamamı sadece Türk bayraklarıyla donatıldı.

DERVİŞOĞLU: MİLLET BAYRAĞINI, CUMHURİYETİNİ, HAKKINI, HÜRRİYETİNİ VE ADALETİ İSTİYOR

Kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, alanı bir "gelincik tarlasına" benzeterek şu ifadeleri kullandı: "81 vilayeti tek tek saymak isterdim ama görüyorum ki hiç gerek yok; Türkiye bayrak olmuş bu meydandadır. Bugün burada parti yok, hizip yok, şahsi hesaplar yok. Tandoğan Meydanı'nda sadece ve sadece Türkiye var. Millet bayrağını, Cumhuriyetini, hakkını, hürriyetini ve adaleti istiyor. Çiğnenen haysiyetini, gasp edilen egemenliğini geri istiyor."

CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ VE MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Öte yandan mitinge İYİ Partili milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, başkanlık divanı üyeleri, il başkanları ve partililerin yanı sıra CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Karaman Milletvekili İbrahim Atakan Ünver’in de katıldığı görüldü. Yavaş'ın kürsüden mitinge katılım gösteren vatandaşları selamladığı anlar da kameralara yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Can Güner, Bülent Tezcan, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Gündem, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika İYİ Parti İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    niye bayrak satan mı varmış açmı kalmış 1 2 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Vatan için bayrak için milletimiz kutlu yurdumuz için tüm değerlerimizi yok etmeye çalışan bu iktidardan kurtulmak için hep birlikteyiz 1 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bayrak karin doyurmuyor ulkede insanlar mutsuz ve umutsuz ekonomik nedenlerden dolayi 1 1 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Yahu deniz vatan elden gidiyor sen mide derdindesin çık git yurtdışına karnını doyur o zaman ama geri gelme 1 1
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ali Arslan vatanın bir yere gittiği yok sadece ylsuzluklarından psliklerinden arınıp asli hüviyetine geri dönüyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı - Son Dakika
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