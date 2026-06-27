Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu.

AİLESİNİN RİCASIYLA ODASINA GİREN ARKADAŞLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Dere Sokak'ta faaliyet gösteren özel bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. Tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'e ulaşamayan ailesi, endişelenerek kızlarının arkadaşlarını aradı ve odasına bakmalarını rica etti.

Odaya giren arkadaşları, Demirelöz'ü yerde hareketsiz yatarken bulması üzerine durum derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede yurda ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde 1'inci sınıf öğrencisi Demirelöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın arkadaşlarının olay yerinde büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

DAHA YENİ EV KİRALAMIŞ

Polisin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri odada çalışma yaptı. İncelemelerin tamamlanmasıyla Demirelöz’ün cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Genç kızın olay günü yeni bir ev kiraladığı ve eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi.

RİTİM BOZUKLUĞU İDDİASI

Öte yandan bir süre önce de doktor kontrolünde kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği öne sürülen Tuğçenaz Demirelöz'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.