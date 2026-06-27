Hizbullah'tan İsrail-Lübnan Anlaşmasına Sert Tepki - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail-Lübnan Anlaşmasına Sert Tepki

27.06.2026 17:41
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Naim Kasım, ABD arabuluculuğundaki anlaşmayı 'yok hükmünde' olarak nitelendirdi ve İsrail'in çekilmesini istedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasını "yok hükmünde ve aşağılayıcı" olarak nitelendirerek, İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'dan çekilmesini talep etti.

Kasım, Washington'da imzalanan anlaşmaya yönelik ilk değerlendirmesini yaptı.

Lübnanlı yetkililerin bir başarı olarak gördükleri anlaşmayı "aşağılayıcı ve yok hükmünde" kabul ettiklerini söyleyen Kasım, anlaşmanın bir "yüz karası" ve "egemenlikten taviz vermek" anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'dan çekilmesini talep eden Kasım, İsrail'in çekilmesini Lübnan genelindeki direnişin silahsızlandırılmasına bağlamanın, tüm kırmızı çizgileri aşan ve Lübnan'ı düşman İsrail'in elinde bir piyon haline getiren çok tehlikeli bir öneri olduğunu belirtti.

Anlaşmanın yapıldığına dair açıklamaların ardından başkent Beyrut'ta, Hizbullah destekçilerince lastik yakılarak yolların kapatıldığı protestolar düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail-Lübnan Anlaşmasına Sert Tepki - Son Dakika

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