Ukrayna savaşında cephe hattından çarpıcı bir İHA (insansız hava aracı) görüntüsü medyaya yansıdı. Cephede yürüyen bir Rus askeri, üzerinde uçan Ukrayna askeri dronunu kendi birliğine ait bir dost unsur zannetti.
Tehdidi fark edemeyen ve İHA'ya el sallayan askerin son anları, cihazın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hatalı algının ardından dronun bıraktığı mühimmatın hedefi olan Rus askeri olay yerinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Rusya › Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi - Son Dakika
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