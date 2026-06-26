Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici - Son Dakika
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Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici

26.06.2026 22:57
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Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, 55. yaş gününü Dubai'deki lüks bir gökdelende ailesiyle kutladı. Kutlamada aile üyelerinin Bozkurt işareti yaparak poz vermesinin yanı sıra, fonda çalan Ali Kınık’ın "Kurtlar Sofrası" şarkısı dikkat çekti.

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte Dubai'deki lüks bir gökdelende bir araya gelerek 55. yaş gününü kutladı

PASTAYI BOZKURT İŞARETİ İLE KESTİLER

Aile arasında gerçekleştirilen doğum günü organizasyonuna ait anlar, eşi Özge Peker tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Görüntülerde Peker, eşi ve çocuklarının doğum günü pastasının önünde neşeli bir şekilde poz verdiği ve hep birlikte Bozkurt işareti yaptıkları görüldü.

ŞARKI SEÇİMİ DE DİKKAT ÇEKİCİ

Öte yandan doğum günü şarkısı olarak Ali Kınık’ın “Kurtlar Sofrası” isimli şarkısının seçiliyor olması da dikkatleri çekti.

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Son Dakika Sedat Peker Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beytullah özçakır Beytullah özçakır:
    Yaşantısının yaşadığı yerin ortamın ne türklükle ne İslam'la alakası yok. Esti gürledi istediğini aldı Sustu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici - Son Dakika
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