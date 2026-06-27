Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var

İstanbul Ümraniye'deki ünlü fast food zinciri Popeyes şubesinden bir annenin çocuğu için satın aldığı tavuk menüsünün içinden canlı kurtlar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından büyük tepki toplayan olayla ilgili olarak ilgili firmadan resmi bir açıklama yapıldı.

FİRMADAN SKANDAL AÇIKLAMA

Firma tarafından yapılan açıklamada, söz konusu siparişin saat 11.17’de alındığı, 12.02’de teslim edildiği ve restorana ancak saat 18.19’da iade getirildiği belirtildi. Aradan geçen yaklaşık 6 saatlik süre boyunca ürünün hangi ortamlarda ve sıcaklıkta muhafaza edildiğinin bilinmediğini vurgulayan şirket, hijyen kurallarına uygun çalıştıklarını belirterek suçlamaları reddetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Kamuoyu, Restoranımızdan satın alınan kızartılmış tavuk ürününe ilişkin sosyal medyaya ve tarafımıza yansıyan iddia üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Gıda güvenliği ve misafir memnuniyeti temel önceliğimizdir. Tarafımıza ulaşan bu şikayet, standartlarımız ve operasyon prosedürlerimiz doğrultusunda derhal ve titizlikle değerlendirilmiştir.

"6 SAAT SONRA RESTORANA İADE EDİLDİ"

Yapılan incelemede, ürünün saat 11:17'de sipariş edildiği, 12:02'de teslim edildiği ve yaklaşık 6 saat sonra, saat 18:19'da restorana iade getirildiği tespit edilmiştir. Bu süre içinde ürünün hangi ortamda, sıcaklıkta ve koşullarda muhafaza edildiğine ilişkin tarafımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

"HERHANGİ BİR HİJYEN SORUNU YOK"

Restoran içi tüm süreçlere ait kamera kayıtları ve görüntüler eksiksiz olarak incelenmiş; ürünün hazırlanması ve paketlenmesine ilişkin herhangi bir hijyen sorununun yaşanmadığı teyit edilmiştir. Ürünlerimiz, soğuk zincirde muhafaza edilen hammaddelerden hazırlanmakta ve 177°C yağ sıcaklığında kızartılmaktadır. Bu pişirme sürecinde ürünün merkez sıcaklığı ortalama 90°C'ye ulaşmaktadır.

Gıda güvenliği standartlarının zorunlu kıldığı 74°C iç sıcaklık limitinin belirgin biçimde üzerinde gerçekleşen bu işlem sonrasında, herhangi bir canlılık gözlemlenmesi bilimsel açıdan kesinlikle mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) başta olmak üzere uluslararası gıda güvenliği otoritelerinin rehber ilkeleri de bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır.

"RESTORANIMIZLA İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

Gıda bilimi açısından, pişmiş bir üründe gözle görülür herhangi bir bozulmanın oluşabilmesi için ürünün açık ve kontrolsüz bir ortamda saatlerce bekletilmiş olması gerekmektedir. Somut olguda ürün, teslimattan itibaren yaklaşık 6 saat boyunca işletmemizin kontrolü dışında kalmıştır. Mevcut bulgular, kamera kayıtları ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda, söz konusu görüntünün restoranımızdaki üretim, pişirme veya paketli teslimat süreci ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyeceği teyit edilmiştir.

Konuyu titizlikle değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."