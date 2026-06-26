Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Dünya Kupası\'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
26.06.2026 20:13
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla üçüncü sırada bitirdi. Japonya ile berabere kalmasının ardından gruptan çıkamadıklarını sanarak maç sonunda yere yığılan Anthony Elanga'nın o görüntüsü kısa süre içerisinde gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla ikinci, İsveç ise 4 puanla üçüncü sırada tamamladı.

JAPONYA ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda rakip kalede gol arayan Japonya, 56. dakikada öne geçti. Doan ve Sagawara'nın kısa paslarla geliştirdiği atakta ceza yayı üzerindeki Maeda topla buluştu. Bu futbolcu ceza sahasına hareketlenip kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu.

ELANGA'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

Golün ardından İsveç'in yanıtı gecikmedi. 62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gyökeres'in pasında topla buluşan Elanga, ceza sahası dışından direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Suzuki'nin sağından filelere gitti.

İSVEÇ ADINI EN İYİ ÜÇÜNCÜLERE YAZDIRDI

Hollanda'nın 7 puanla lider olduğu grupta Japonya 5 puanla ikinci sırayı aldı. 4 puanı bulunan İsveç ise grup aşamasını 3. olarak tamamladı. 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

ELENDİKLERİNİ SANIP YERE YIĞILDI

Karşılaşmaya maç sonunda İsveçli oyuncu Anthony Elanga'nın üzüntüsü damga vurdu. Maçın hakeminin bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte yıldız oyuncu Elanga, takımlarının Dünya Kupası'na veda ettiğini sanarak yere yığıldı ve büyük üzüntü yaşadı. Bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu. 

Dünya Kupası, Japonya, Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı - Son Dakika

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