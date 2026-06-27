İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı

İstanbul\'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
27.06.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nda eşcinsellerin yolcu olduğu kruvaziyer gemisinde parti düzenleyeceğini açıklayan Taksim'deki Tek Yön isimli bar, İstanbul Valiliği'nin talimatıyla yapılan denetimlerin ardından kaymakamlık tarafından kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda kruvaziyer gemisinde eşcinsel temalı bir parti düzenleyeceğini duyuran Taksim'deki "Tek Yön" isimli eğlence mekânı kapatıldı. Sosyal medyada yayılan parti ilanının tepki çekmesi üzerine İstanbul Valiliği talimatıyla harekete geçen ekipler, söz konusu işletmede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

DENETİMİN ARDINDAN KAPATILDI

Yapılan denetimler sonucunda, mekânın mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından işletmenin faaliyetlerine son verildi ve mühürleme işlemi uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tek Yön Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır."

İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı

İstanbul Boğazı, Kaymakamlık, İstanbul, 3. Sayfa, Cihangir, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Kulüpler Birliği’nden yabancı kuralı açıklaması Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan yeşil dönüşüm mesajı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı
Kadir İnanır hayatını kaybetti Kadir İnanır hayatını kaybetti
Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı

16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:58
Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Cinayet Şüphelisi Yakalandı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:32
Avrupa resmen kavruluyor Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 17:35:53. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.