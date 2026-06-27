İstanbul\'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda kruvaziyer gemisinde eşcinsel temalı bir parti düzenleyeceğini duyuran Taksim'deki "Tek Yön" isimli eğlence mekânı kapatıldı. Sosyal medyada yayılan parti ilanının tepki çekmesi üzerine İstanbul Valiliği talimatıyla harekete geçen ekipler, söz konusu işletmede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

DENETİMİN ARDINDAN KAPATILDI

Yapılan denetimler sonucunda, mekânın mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından işletmenin faaliyetlerine son verildi ve mühürleme işlemi uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tek Yön Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır."