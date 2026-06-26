A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.
Ay-yıldızların Dünya Kupası'ndaki ABD galibiyeti ülkede geniş yankı uyandırdı. ABD basını, Türkiye karşısında alınan yenilgiyi manşetlerine taşıdı.
The New York Times: ''ABD Erkek Milli Takımı kıran kırana geçen grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi. Bu skoru kimse bekleyemezdi.''
New York Post: ''ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını kapatırken uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup oldu. Hayal kırıklığı yaratan sonuç.''
CBS News: ''ABD Erkek Milli Takımı, eleme turları öncesi 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini Türkiye'den aldı.''
Yahoo Sports: ''Türkiye son saniyede ABD'yi şoke etti, 3-2 kazandı. ABD'nin çıkaracağı bir çok ders var.''
The Detroit News: ABD Dünya Kupası'nda Türkiye'ye yenildi, eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Türkiye'ye kaybetmek akılların ucuna gelmezdi.''
MLS Multiplex: ABD'nin Türkiye yenilgisi, eleme aşaması için net bir uyarı verdi. Bu hatalar tekrarlanırsa ömrümüz uzun olmayacak.''
Los Angeles Times: Mauricio Pochettino’nun Dünya Kupası kadro kumarı, ABD'nin Türkiye yenilgisinde işe yaramadı. Türkler fişi son saniyede çekti.''
Son Dakika › Dünya Kupası › A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz - Son Dakika
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