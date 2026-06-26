A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz - Son Dakika
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A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz

A Milli Takım, ABD\'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
26.06.2026 19:54
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A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ABD karşısında aldığı galibiyet, ülkede geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...

A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti. 

ABD, TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

Ay-yıldızların Dünya Kupası'ndaki ABD galibiyeti ülkede geniş yankı uyandırdı. ABD basını, Türkiye karşısında alınan yenilgiyi manşetlerine taşıdı. 

''SON NEFESTE TÜRKİYE'YE YENİLDİ''

The New York Times: ''ABD Erkek Milli Takımı kıran kırana geçen grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi. Bu skoru kimse bekleyemezdi.''

A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz

''HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN SONUÇ''

New York Post: ''ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını kapatırken uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup oldu. Hayal kırıklığı yaratan sonuç.''

''İLK YENİLGİSİ TÜRKİYE'DEN''

CBS News: ''ABD Erkek Milli Takımı, eleme turları öncesi 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini Türkiye'den aldı.''

A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz

"TÜRKLER ABD'Yİ ŞOKE ETTİ"

Yahoo Sports: ''Türkiye son saniyede ABD'yi şoke etti, 3-2 kazandı. ABD'nin çıkaracağı bir çok ders var.''

''AKILLARIN UCUNA GELMEZDİ''

The Detroit News: ABD Dünya Kupası'nda Türkiye'ye yenildi, eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Türkiye'ye kaybetmek akılların ucuna gelmezdi.''

A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz

"NET UYARI VERDİ"

MLS Multiplex: ABD'nin Türkiye yenilgisi, eleme aşaması için net bir uyarı verdi. Bu hatalar tekrarlanırsa ömrümüz uzun olmayacak.''

"KUMAR İŞE YARAMADI"

Los Angeles Times: Mauricio Pochettino’nun Dünya Kupası kadro kumarı, ABD'nin Türkiye yenilgisinde işe yaramadı. Türkler fişi son saniyede çekti.''

A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz

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Son Dakika Dünya Kupası A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz - Son Dakika

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