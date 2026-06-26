Macaristan, 2030'da Avro Bölgesi'ne Katılmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Macaristan, 2030'da Avro Bölgesi'ne Katılmayı Hedefliyor

26.06.2026 16:23
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Başbakan Magyar, Maastricht Kriterleri'ni yerine getirerek 2030'da Avro'ya geçiş planlıyor.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 2030 dolaylarında Avro Bölgesi'ne katılma koşullarını yerine getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Macar basınına göre Başbakan Magyar, Avro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis ile Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman, başkent Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Magyar, Maastricht Kriterleri'nin yerine getirilmesinin, ülkenin istikrarı ve kalkınmasına katkı vereceğini dile getirerek, 2030 dolaylarında Avro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları yerine getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Avroya geçişin, daha fazla ekonomik istikrar getireceğini belirten Magyar, bunun ayrıca Viktor Orban yönetiminin "mali hatalarının" tekrarlanmasını da önleyeceğini söyledi.

Magyar, Maastricht Kriterleri'ni yerine getirmelerinin, yatırımcı güvenini yeniden tesis ederek ve ülkeyi iş dünyası için daha öngörülebilir hale getirerek, Macar ekonomisini güçlendireceğini kaydetti.

Macaristan'ın, şimdiye kadar avroyu benimsemek için gerekli şartları karşılamadığı bilgisini paylaşan Magyar, ülkenin bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmanın, avroya geçiş yolundaki en zorlu engeller olacağını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin avroya geçişi için Maastricht Kriterleri olarak bilinen fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarının karşılanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Maastricht Kriterleri, Macaristan, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Macaristan, 2030'da Avro Bölgesi'ne Katılmayı Hedefliyor - Son Dakika

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