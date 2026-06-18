Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Ankara'da bir davanın savunma dilekçesini hazırlarken yapay zekadan yararlanan 25 yıllık avukat, dilekçede yer alan Yargıtay kararlarının künyelerinin hatalı çıkması üzerine savcılığa ve baroya şikayet edildi. Avukat, kararların uydurma olmadığını ancak esas ve karar numaralarının yanlış yazıldığını söyledi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görülen bir davada yaşanan olay, hukuk dünyasında yapay zeka kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Savunma dilekçesini hazırlarken yapay zekadan destek alan 25 yıllık avukat E.Ç., dilekçede yer verilen Yargıtay kararlarının künyelerindeki hataların duruşmada ortaya çıkmasının ardından aynı gün hem Ankara Barosu'na hem de Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi.

YAPAY ZEKA KARARLARI BULDU, KÜNYELERİ KARIŞTIRDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan avukat E.Ç., dilekçenin üç avukat tarafından hazırlandığını ancak imzanın kendisine ait olduğunu belirtti. Metnin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ifade eden E.Ç., yalnızca savunmayı içtihatlarla desteklemek amacıyla yapay zekadan yararlandıklarını söyledi.

E.Ç., “Yapay zeka mevcut Yargıtay kararlarını ekledi ancak bu kararlara ait esas ve karar numaralarını yanlış yazdı. Künye dediğimiz bölümde hata vardı” dedi.

"KARARLAR UYDURMA DEĞİLDİ"

Duruşmada söz konusu kararların uydurma olduğunun öne sürüldüğünü anlatan avukat, yapılan incelemede karar içeriklerinin gerçek olduğunun görüldüğünü savundu. E.Ç., “Kararlar tamamen uydurma değildi. İçerikleri mevcut olan Yargıtay kararlarıydı. Ancak daire numaraları ve karar künyeleri yanlış yazılmıştı. İçerik doğruydu, numaralar yanlıştı” ifadelerini kullandı.

AYNI GÜN SAVCILIĞA VE BAROYA BİLDİRİLDİ

Hataların karşı taraf avukatının dikkat çekmesiyle ortaya çıktığını belirten E.Ç., durumu araştırıp açıklama yapmak istediğini ancak mahkemenin beklemeden işlem başlattığını söyledi. Avukat, “Duruşmada bunların uydurma kararlar olduğu söylendi. Açıkçası ben de o anda şaşırdım. Ancak aynı gün mahkeme hem Ankara Barosu'na hem de savcılığa soruşturma yazısı gönderdi” dedi.

HUKUKTA YAPAY ZEKA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Olay, yapay zeka sistemlerinin hukuk alanında kullanımına ilişkin güvenilirlik tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Akademik araştırmalar, büyük dil modellerinin hukuki metinlerde gerçekte bulunmayan veya hatalı kaynak gösterimleri üretebildiğini, bu nedenle yapay zeka çıktılarının uzman denetiminden geçirilmesinin kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor.