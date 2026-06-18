Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma
18.06.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da görülen bir davada savunma dilekçesini hazırlarken yapay zekadan destek alan 25 yıllık bir avukat, dilekçede yer alan Yargıtay kararlarına ait esas ve karar numaralarının hatalı çıkması nedeniyle soruşturmalık oldu. Mahkeme, duruşma sırasında fark edilen hataların ardından aynı gün savcılığa ve Ankara Barosu'na bildirimde bulundu.

Ankara'da bir davanın savunma dilekçesini hazırlarken yapay zekadan yararlanan 25 yıllık avukat, dilekçede yer alan Yargıtay kararlarının künyelerinin hatalı çıkması üzerine savcılığa ve baroya şikayet edildi. Avukat, kararların uydurma olmadığını ancak esas ve karar numaralarının yanlış yazıldığını söyledi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görülen bir davada yaşanan olay, hukuk dünyasında yapay zeka kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Savunma dilekçesini hazırlarken yapay zekadan destek alan 25 yıllık avukat E.Ç., dilekçede yer verilen Yargıtay kararlarının künyelerindeki hataların duruşmada ortaya çıkmasının ardından aynı gün hem Ankara Barosu'na hem de Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi.

YAPAY ZEKA KARARLARI BULDU, KÜNYELERİ KARIŞTIRDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan avukat E.Ç., dilekçenin üç avukat tarafından hazırlandığını ancak imzanın kendisine ait olduğunu belirtti. Metnin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ifade eden E.Ç., yalnızca savunmayı içtihatlarla desteklemek amacıyla yapay zekadan yararlandıklarını söyledi.

E.Ç., “Yapay zeka mevcut Yargıtay kararlarını ekledi ancak bu kararlara ait esas ve karar numaralarını yanlış yazdı. Künye dediğimiz bölümde hata vardı” dedi.

"KARARLAR UYDURMA DEĞİLDİ"

Duruşmada söz konusu kararların uydurma olduğunun öne sürüldüğünü anlatan avukat, yapılan incelemede karar içeriklerinin gerçek olduğunun görüldüğünü savundu. E.Ç., “Kararlar tamamen uydurma değildi. İçerikleri mevcut olan Yargıtay kararlarıydı. Ancak daire numaraları ve karar künyeleri yanlış yazılmıştı. İçerik doğruydu, numaralar yanlıştı” ifadelerini kullandı.

AYNI GÜN SAVCILIĞA VE BAROYA BİLDİRİLDİ

Hataların karşı taraf avukatının dikkat çekmesiyle ortaya çıktığını belirten E.Ç., durumu araştırıp açıklama yapmak istediğini ancak mahkemenin beklemeden işlem başlattığını söyledi. Avukat, “Duruşmada bunların uydurma kararlar olduğu söylendi. Açıkçası ben de o anda şaşırdım. Ancak aynı gün mahkeme hem Ankara Barosu'na hem de savcılığa soruşturma yazısı gönderdi” dedi.

HUKUKTA YAPAY ZEKA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Olay, yapay zeka sistemlerinin hukuk alanında kullanımına ilişkin güvenilirlik tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Akademik araştırmalar, büyük dil modellerinin hukuki metinlerde gerçekte bulunmayan veya hatalı kaynak gösterimleri üretebildiğini, bu nedenle yapay zeka çıktılarının uzman denetiminden geçirilmesinin kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Yapay Zeka, Yapay Zeka, Yargıtay, Mahkeme, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yapay Zeka Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama

17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:20
İşte uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini...
İşte uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini...
16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:41:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.