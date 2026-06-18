İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi - Son Dakika
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İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi

İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi
18.06.2026 17:23
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İBB davasında, savcı ara mütalaasını sundu. Savcılık, 5 ismin tahliyesini istedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin, 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı.

İBB DAVASI DEVAM EDİYOR

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

SAVCI, 5 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Bir kısım tutuksuz sanıklarla avukatların da geldiği duruşmada, CHP'li bazı milletvekilleri ile tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Savcı, ara mütalaasında 5 kişi için tahliye talebinde bulundu.

Tahliyesi istenen isimler:

  • Eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman
  • İş insanı Yunus Göçer
  • Reklamcı Hasan Yalaz
  • İş insanı Alper Aydın
  • Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekrem İmamoğlu İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi - Son Dakika
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