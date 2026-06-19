İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar - Son Dakika
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İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

19.06.2026 13:26
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Maltepe'de evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polisin operasyonuyla Tuzla'da kurtarıldı. Gözaltı sayısının 8'e yükseldiği soruşturmada; olayın arkasında ihale alamayan iki müteahhidin baskısı ve işten çıkarılan eski bir çalışanın yer aldığı tespit edildi. Ayrıca süphelilerin Karaal'ı kaçırıp eşini aradıkları ve "Sizde para olduğunuzu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diye tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Maltepe’de önceki gün 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra bu sabah saatlerinde kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. 

EŞİNİ ARAYIP FİDYE İSTEMİŞLER

Kaçırıldığı gün Silivri’de davası bulunan Erhan Karaal’ın akşam eve geldiğinde eşi ve kızıyla sahile yürüyüşe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal’ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

ESKİ ÇALIŞAN VE İKİ MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada İBB davasında tutuksuz olarak yargılanan Erhan Karaal’ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcı'nın Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhidin Erhan Karaal’a yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi.

İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
Erhan Karaal'ın tutulduğu yer

4 FARKLI ADRESE GÖTÜREREK SAKLAMIŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla bir ilgilerinin olmadığını söylediği belirtilirken, polisin diğer yandan kaçıran kişileri takibe aldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal’ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna çıktıkları, ardından Erhan Karaal’ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.

İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

BASKIN YAPILAN 20'NCİ ADRESTE KURTARILDI

Polis yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelileri yakalamak için Kocaeli, Yalova ve İstanbul’da tespit edilen 19 adrese baskın yapıldı. Ancak buralarda bulunamayan Erhan Karaal’ın Tuzla’da boş bir depoda tutulduğu belirlendi. Başında silahlı bir kişinin beklediği tespit edilen Erhan Karaal'ı kurtarmak için çok dikkatli bir operasyon yapıldı. Gasp Büro Amirliği ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ani baskında elleri ayakları bağlı bir şekilde yerde oturtulan Erhan Karaal’ı kurtarılırken, yanında bekleyen silahı şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

8 ŞÜHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonların aralıksız sürdüğü, hedefte bulunan 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.

İYİLEŞTİKTEN SONRA İFADESİ ALINACAK

Öte yandan kurtarılan Erhan Karaal, kendisini kurtaran polislere "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği belirtildi. Kaçırıldığı süre boyunca darbedilen ve susuz kaldığı belirlenen Erhan Karaal’in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Erhan Karaal’ın durumunun iyileşmesinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde; telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen Karaal'ın yanına yaklaşan 3 kişinin önce önünü kestiği, ardından arbede yaşayarak zorla sokağa yanaşan bir otomobile bindirdikleri anlar tüm açıklığıyla görülüyor.

İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

"GELMESEYDİNİZ KAFAMA SIKACAKLARDI"

Darbedildiği ve susuz bırakıldığı öğrenilen Karaal'ın ilk sözleri, kendisini kurtaran polislere "Beni zorla kaçırdılar, gelmeseydiniz kafama sıkacaklardı" oldu. Hastanede tedavisi süren Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikten sonra detaylı ifadesinin alınacağı belirtildi.

İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

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Son Dakika Gündem İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Fidye falan hikaye eko kaçırttı Verdi talimatı sonra serbest bıraktılar 0 0 Yanıtla
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