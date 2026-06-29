Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika - Son Dakika
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Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika

Putin\'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika
29.06.2026 10:13
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Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta verdiği kayıpların giderek arttığı öne sürülürken, cepheye gönderilen yeni askerlerin çatışmadaki ortalama yaşam süresinin 20 ila 35 dakika olduğu aktarıldı. Artan kayıplar nedeniyle yeni asker bulmakta zorlandığı belirtilen Rusya'da, insansız hava araçlarının savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdiği ifade edildi.

Ukrayna'da 2022 yılında başlayan savaş dördüncü yılını geride bırakırken, Rus ordusunun cephede verdiği kayıplara ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Rus askeri blog yazarlarına dayandırılan bilgilere göre, cepheye gönderilen yeni askerlerin çatışmadaki ortalama yaşam süresi 20 ila 35 dakika arasında değişiyor.

ASKERLERİN YAŞAM SÜRESİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Profesörü Peter Frankopan'ın Foreign Policy'de kaleme aldığı yazıda, Rus askeri blog yazarlarının değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre, bir askerin sözleşme imzalamasından ölümüne kadar geçen sürenin ortalama 10 gün ile 3 hafta arasında olduğu öne sürüldü. Bu sürenin eğitim kampına varıştan cephede yaşamını yitirmeye kadar geçen zamanı kapsadığı ifade edildi.

İHA'LARIN SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde, Rus ordusunun yüksek kayıp vermesinde Ukrayna'nın yoğun şekilde kullandığı insansız hava araçlarının etkili olduğu iddia edildi. Ayrıca Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerindeki hedeflere yönelik saldırılarını artırdığı ve haziran ayında Moskova'nın en büyük petrol rafinerisine düzenlenen saldırının tesisi gelecek yıla kadar devre dışı bıraktığının bildirildiği aktarıldı.

Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika

YENİ ASKER BULMAKTA ZORLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberde, Rusya'nın 2025'in sonlarında bir yıllık sözleşmelerle 420 binden fazla asker topladığını açıklamasına rağmen bu sayının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 düştüğü belirtildi. Rus askeri blog yazarlarına göre ise ülke hâlâ günlük 800 ila 1000 gönüllü asker toplamayı sürdürüyor.

EKONOMİ VE ORDUYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Yazıda, çeşitli Batılı kaynakların Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana toplam kayıplarının 1 milyonu aştığını tahmin ettiği belirtilirken, Rusya'nın yeni gönüllüler çekebilmek için 80 bin dolara kadar imza bonusu ve 140 bin dolara kadar borç affı teklif ettiği ifade edildi.

Ayrıca bazı uzmanların, askeri harcamaların devlet bütçesindeki payının artması nedeniyle Rus ekonomisinin ciddi baskı altında olduğu yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.

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Son Dakika Dünya Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kenan Şahin Kenan Şahin:
    Gerçek bir lider ve milliyetçi putin Ruslar cok şanslı bizde böyle lider olsa sadece zenginleri değil halkıda düşünse. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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