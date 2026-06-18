Zonguldak'ta bankada icra öfkesi: Silahla ateş açtı - Son Dakika
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Zonguldak'ta bankada icra öfkesi: Silahla ateş açtı

Zonguldak\'ta bankada icra öfkesi: Silahla ateş açtı
18.06.2026 17:26  Güncelleme: 17:28
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Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir banka şubesinde, evinin icradan satılığa çıkarılmasına tepki gösteren bir şüpheli silahla yere ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir banka şubesinin ticari müşteriler katında bir şüpheli, iddiaya göre evinin icradan satılığa çıkarılmasına tepki göstererek silahla yere bir el ateş etti. Büyük paniğin yaşandığı olay sonrasında şüpheli yakalandı.

Olay, kent merkezi Soğuksu semtinde faaliyet gösteren bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin icra yoluyla satılık ilanına koyulduğunu öğrenen B.H., bankanın ticari müşteriler katına çıktı. Şahıs, elindeki silahla yere bir el ateş etti. Silah sesinin yankılanmasıyla birlikte bankada büyük bir korku yaşandı. İçerideki personel ve işlem bekleyen vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şubede alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında banka tamamen tahliye edildi ve çevresine güvenlik şeridi çekildi. Şüpheli ise Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Finans, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta bankada icra öfkesi: Silahla ateş açtı - Son Dakika

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