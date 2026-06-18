Milyonlarca oyuncuya müjde: Roblox Türkiye\'de yeniden erişime açıldı

Türkiye’deki oyun severlerin uzun süredir merakla beklediği gelişme nihayet yaşandı. 2024 yılından bu yana erişim engeli bulunan dünyaca ünlü çevrim içi oyun platformu Roblox, Türkiye'de yeniden erişime açıldı. Kararın ardından milyonlarca kullanıcı, yaklaşık 680 günlük zorunlu aranın ardından platforma hiçbir VPN programına ihtiyaç duymadan, doğrudan giriş yapmaya başladı.

TAM 680 GÜNLÜK HASRET SONA ERDİ

Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 7 Ağustos 2024 tarihinde erişime kapatılmıştı. Dijital dünyanın kapılarının yeniden açılmasıyla birlikte, uzun süredir hesaplarına ulaşamayan ve oyunlarından mahrum kalan kullanıcılar hem web sitesi hem de mobil uygulamalar üzerinden platforma akın etti.

ERİŞİM ENGELİNİN ARKASINDAKİ "ÇOCUK GÜVENLİĞİ" GEREKÇESİ

Platformun geçmişte kapatılma kararı, çocukların dijital güvenliği, içeriklerin sıkı bir şekilde denetlenmemesi ve çocuk gelişimini olumsuz etkileyebilecek bazı iddialar nedeniyle alınmıştı. Yasak kararının hemen ardından Roblox yönetimi, Türkiye'deki resmi makamlarla doğrudan temasa geçmiş ve platformun yeniden açılabilmesi için yasal mevzuatlara uygun düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurmuştu.

ROBLOX GERİ ADIM ATTI: YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREDE

Erişim engelinin kaldırılmasını sağlayan en önemli etken, Roblox'un Türkiye'nin hassasiyetlerine yönelik attığı somut adımlar oldu. Platform; çocuk güvenliğini artırma, yaş doğrulama sistemlerini katılaştırma, içerik denetimini sıkılaştırma ve ebeveyn kontrolü mekanizmalarını geliştirme gibi hayati yenilikleri devreye soktu. Bu güvenlik adımlarının ardından Türkiye'deki erişim engeli resmen kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA ROBLOX ÇILGINLIĞI

Yasağın kalkması, özellikle çocuk ve genç kullanıcılar arasında adeta bir bayram havası yarattı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları (Trend Topic) arasına giren Roblox'un dönüşüyle birlikte, oyuncular uzun süredir uzak kaldıkları dijital dünyalarına, arkadaşlarına ve oyun hesaplarına yeniden kavuşmanın tadını çıkarıyor.