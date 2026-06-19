2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada ile Katar arasında oynanan mücadelede Ismael Kone'nin yaşadığı ağır sakatlık futbolseverleri üzdü. Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası ayağı kırılan Kanadalı futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Ancak sakatlığın ardından ekranlara yansıyan bir detay da dikkatlerden kaçmadı.
Kone'nin sahadan ayrılırken ağzında bulunan yeşil cihazın ne olduğu sosyal medyada ve futbol çevrelerinde merak konusu oldu. Daha sonra söz konusu cihazın, acil müdahalelerde kullanılan "Penthrox" isimli ağrı kesici uygulama aparatı olduğu öğrenildi.
Penthrox, özellikle travma ve ciddi yaralanmalarda sağlık ekipleri tarafından kullanılan hızlı etkili bir ağrı kesici olarak biliniyor. İlaç, inhalasyon yöntemiyle uygulanıyor ve hastanın hastaneye sevki sırasında yaşadığı ağrıyı azaltmaya yardımcı oluyor.
Uzmanlar, bu tür uygulamaların genellikle ciddi kırık ve travmalarda tercih edildiğini belirtiyor. Bu nedenle Koné'nin müdahale sırasında Penthrox kullanması, yaşadığı sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.
Yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Ismael Kone'nin stadyumdan ayrılırken taraftarlara el salladığı ve iyi durumda olduğunu göstermeye çalıştığı görüldü. Kanadalı futbolcunun en az 5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya Kupası › Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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