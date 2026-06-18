Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda - Son Dakika
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Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda

Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca\'dan 13 yıl sonra veda
18.06.2026 16:42
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Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 13 yıldır kadrosunda bulundurduğu 36 yaşındaki oyuncu Efecan Karaca ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da uzun yıllardır süren Efecan Karaca dönemi resmen kapandı. 

EFECAN KARACA İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 13 yıldır kadrosunda bulundurduğu Efecan Karaca ile yollarını ayırdı. Akdeniz temsilcisinin 36 yaşındaki deneyimli kaptanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kulübe veda ettiğini duyurdu.

''HOŞÇA KAL ALANYASPOR''

Efecan Karaca, yaptığı paylaşımda ''Bu bir veda olsa da futbola olan aşkım, heyecanım ve inancım ilk günkü gibi devam ediyor. Kendimi hâlâ sahada, rekabetin içinde ve yeni hedeflerin peşinde görüyorum. Kariyerimin yeni bölümüne, yeni hedefler ve yeni heyecanlarla adım atmaya hazırım. Hoşça kal Alanyaspor...'' ifadelerini kullandı. 

13 SEZONDA 434 MAÇA ÇIKTI

Tam 13 senedir Alanyaspor formasını terleten emektar futbolcu, turuncu-yeşilli ekipte geçirdiği süre boyunca 434 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte takımına 38 gol ve 67 asistlik performansıyla toplamda 105 gollük dev bir katkı sağlayan Karaca, vedasında kulüp başkanına, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

Efecan Karaca, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda - Son Dakika
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