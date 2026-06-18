Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti

Galler Prensesi Kate Middleton, uzun süredir devam eden sağlık sürecinin ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. Prenses Kate, İngiltere'nin en köklü etkinliklerinden biri olan Royal Ascot'un ikinci gününde eşi Prens William ile birlikte tören geçişine katıldı.

AYNI ELBİSEYİ ÜÇÜNCÜ KEZ GİYDİ

2026 Royal Ascot'ta zarif görünümüyle öne çıkan Kate Middleton'ın tercihi yine dikkat çekti. Prenses, daha önce farklı organizasyonlarda da giydiği sarı elbiseyi üçüncü kez kullanarak sürdürülebilir moda anlayışına vurgu yaptı.

PRENSES DIANA DETAYI

Kate Middleton'ın kıyafetinin yanı sıra taktığı aksesuar da ilgi gördü. Galler Prensesi, 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'ya ait özel bir bilekliği taktı. Bu tercih, Diana'nın mirasına saygı niteliğinde bir jest olarak yorumlandı.

Kate Middleton, 2024 yılının başlarında açıklanmayan bir kanser türü nedeniyle tedavi görmeye başlamış ve bu süreçte birçok resmi programdan uzak kalmıştı. Royal Ascot'a dönüşü, kraliyet ailesi takipçileri tarafından yakından takip edildi.

KRAL CHARLES VE CAMILLA DA KATILDI

Etkinliğin açılışında Kral Charles III ve Kraliçe Camilla da yer aldı. Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Royal Ascot, İngiliz yaz sezonunun en prestijli spor ve sosyal etkinlikleri arasında gösteriliyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi, 17 Haziran'da Royal Ascot'un ikinci gününde Ascot Hipodromu'nda düzenlenen yarışları takip etti. Kraliyet takviminin en önemli etkinlikleri arasında gösterilen Royal Ascot, her yıl Trooping the Colour ve Jartiyer Nişanı Töreni'nin ardından gerçekleştiriliyor. Merhum Kraliçe II. Elizabeth de 70 yılı aşkın süre boyunca organizasyonun beş gününe düzenli olarak katılmıştı.