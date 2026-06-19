Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

İstanbul'da Halkalı-Arnavutköy Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıklayan Erdoğan, isim vermeden mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"ADAY OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN ZAT..."

"Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Lafa her başladıklarında bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işimiz var diyerek bizi suçladılar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül ve kültür coğrafyamıza sırtlarını döndüler. Ortadoğu bataklığı dışında sınırlarımızın ötesinde yaşayan on milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Son seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken, onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor" ifadelerine yer verdi.

"KOLTUK KAPMACA, SALON KAPMACA OYNAYIN"

Açıklamasının devamında muhalefette olup bitenlere değinen Erdoğan, "Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değildir. Dış politika şov alanı değildir. Biz ne içerde ne dışarda tribünlere oynamadık. Siz koltuk kavgası verirken biz ince diploması ile bölgedeki çatışmaları dindirmenin abasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz iğne ile kuyu kazar gibi barışa giden yoldaki engelleri kazıdık. Bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Siz bilgi, birikim, liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Kalibrenize uyan işlerle uğraşın. Koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınıza ayıracak vaktimiz yok. Biz sevgili gençlerimiz başta olmak üzere şehirlerimize hizmet etmek derdindeyiz" dedi.