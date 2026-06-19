Erdoğan\'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini iletti.

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERİ HATIRLATTI

Konuşmasında yarın gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na da değinen Erdoğan, öğrencilere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin gözbebeğisiniz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİ RAHATSIZ ETMEYİN"

A Milli Takım'ın Paraguay karşılaşmasına da değinen ve vatandaşlardan dikkat çeken bir ricada bulunan Erdoğan, "Yarın sabah A Milli Futbol Takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli Takım'a destek veren tüm vatandaşlarımdan, üniversite sınavına girecek evlatlarımızı da düşünerek, maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

GÖZLER PARAGUAY MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup olmuştu.