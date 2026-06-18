70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama - Son Dakika
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70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

70 milyon TL\'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent\'ten açıklama
18.06.2026 19:53
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2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan AHBAP Derneği kurucusu ve ünlü sanatçı Haluk Levent'ten açıklama geldi. İddiayı kabul eden Levent, "Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak, ortada bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın" dedi.

Sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı ticari çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada mahkum oldu. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Levent’e toplamda yaklaşık 70 milyon TL adli para cezası verirken, ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirdi.

"BENİ BAĞIŞLAYIN"

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Haluk Levent, haberlerin doğru olduğunu belirterek davanın detaylarına açıklık getirdi. Levent şunları söyledi: "Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak, ortada bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın."

İKİ AYRI ÇEK DE BOŞ ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iki büyük tutarlı çekin karşılıksız kalması nedeniyle alacaklıların şikayeti üzerine hakim karşısına çıkan Haluk Levent’in davasında beşinci celsede karar açıklandı. Dosyadaki mevcut delilleri inceleyen mahkeme heyeti, iki farklı işlemde de suç unsurunun oluştuğuna hükmetti.

Davaya konu olan karşılıksız çeklerin detayları ise şu şekilde:

20 Mayıs 2025 vadeli çek: 19 milyon 987 bin TL

30 Haziran 2025 vadeli çek: 50 milyon 83 bin TL

HEM DEV CEZA HEM DE TİCARİ YASAK GELDİ

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, iki çekin toplam bedeli olan 70 milyon TL tutarında adli para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Yargılamadan çıkan tek darbe bu dev para cezası olmadı; mahkeme aynı zamanda Haluk Levent’in yeni bir çek düzenlemesini ve yeni bir çek hesabı açmasını da tamamen yasakladı.

ÖDEMEZSE CEZAEVİNE GİRECEK

Yerel mahkemenin verdiği bu rekor ceza, Haluk Levent'in hemen cezaevine gireceği ya da bu parayı hemen ödeyeceği anlamına gelmiyor. Kararın hukuken uygulanabilmesi için öncelikle istinaf aşamasının tamamlanması beklenecek. Ünlü sanatçının karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Eğer İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin bu kararını onarsa, ceza kesinleşecek. Cezanın kesinleşmesinin ardından Haluk Levent’e parayı ödemesi için vade ve taksitlendirme seçenekleri sunulacak. Sanatçı, kesinleşen adli para cezasını ödemezse yasalar gereği cezaevine gönderilecek.

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent 70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama - Son Dakika

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