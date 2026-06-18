Gençlerin Akran Zorbalığı Kamerada - Son Dakika
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Gençlerin Akran Zorbalığı Kamerada

18.06.2026 20:22
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Adana'da bir grup genç, arkadaşlarını direğe bağlayarak zorbalık yaptı, bu anlar kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir grup genç, akran zorbalığına maruz bıraktıkları arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı.

GENÇLERİN REZİLLİĞİ ANBEAN KAMERADA

Arkadaşlarının başına yumurta atan gençler, üzerine de sıvı yağ ve un döktü. Gençler bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Gençlerin çevreye verdiği rahatsızlık, sokaktaki bir apartman sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Grup Genç, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerin Akran Zorbalığı Kamerada - Son Dakika

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