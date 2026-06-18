Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul\'da

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü, saat 20.50 sularında İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçecek Muriqi'nin bir sorun yaşanmaması halinde 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, bu transfer için İspanyol ekibi Mallorca kulübüne 15 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.
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