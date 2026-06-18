Sürücü kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarptı, hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesi İnönü Caddesi üzerinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Balçova yönünden Konak istikametine doğru seyir halinde olan 68 yaşındaki Hüseyin Deniz, 45 SC 2487 plakalı otomobilinin direksiyonu başındayken aniden rahatsızlandı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Deniz'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda hareketsiz yatan Hüseyin Deniz’in kaza sırasında kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

DAHA ÖNCE BYPASS OLMUŞTU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz sürücü, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Acı haberin ardından başlatılan soruşturmada, yaşamını yitiren sürücünün geçmişte de kalp rahatsızlığı bulunduğu, daha önce anjiyo ve bypass operasyonları geçirdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen İnönü Caddesi trafiği ise araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.