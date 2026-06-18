Sürücü kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sürücü kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarptı, hayatını kaybetti

18.06.2026 00:54
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İzmir Konak'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Hüseyin Deniz, park halindeki araçlara çarparak durdu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir’in Konak ilçesi İnönü Caddesi üzerinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Balçova yönünden Konak istikametine doğru seyir halinde olan 68 yaşındaki Hüseyin Deniz, 45 SC 2487 plakalı otomobilinin direksiyonu başındayken aniden rahatsızlandı.

Sürücü kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarptı, hayatını kaybetti

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Deniz'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda hareketsiz yatan Hüseyin Deniz’in kaza sırasında kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

Sürücü kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarptı, hayatını kaybetti

DAHA ÖNCE BYPASS OLMUŞTU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz sürücü, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Acı haberin ardından başlatılan soruşturmada, yaşamını yitiren sürücünün geçmişte de kalp rahatsızlığı bulunduğu, daha önce anjiyo ve bypass operasyonları geçirdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen İnönü Caddesi trafiği ise araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Sürücü kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarptı, hayatını kaybetti
Sürücü kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarptı, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Hüseyin Deniz, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Güncel, Sağlık, Konak, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücü kalp krizi geçirip park halindeki araçlara çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika

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