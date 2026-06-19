ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı - Son Dakika
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ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı

19.06.2026 00:04
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ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silahlı saldırı şoku yaşandı. İki kişi meydanda ateş açtı. Meydandaki insanlar telaşla kaçışırken, o anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda kimliği belirsiz iki kişi çevreye rastgele ateş açtı. Kalabalığın ortasında ateş açılmasıyla birlikte meydanda büyük bir panik ve kaos yaşandı.

TIMES MEYDANI'NDA PANİK ANLARI KAMERADA

O sırada bölgede bulunan yüzlerce insan, kurşunlara hedef olmamak için çığlıklarla çevredeki dükkanlara ve ara sokaklara kaçıştı.

ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, silah seslerinin ardından yaşanan can pazarının boyutu gözler önüne serildi. Polis meydanı kordona alarak geniş çaplı bir inceleme başlatırken, kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı

Times Meydanı, New York, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Times Square ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı - Son Dakika
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