Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar - Son Dakika
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Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay\'dan emsal karar
19.06.2026 10:43  Güncelleme: 10:45
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Ev ve iş yerlerine izinsiz giren şüphelilerin sıkça başvurduğu "uyumak için girdim" savunmasına Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi. Hırsızlık suçundan ceza alan bir sanığın, "Dinlenmek için girmiştim, sabıkam nedeniyle bana inanılmadı" yönündeki itirazını değerlendiren Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onadı. Kararda, hayatın olağan akışına aykırı savunmaların tek başına cezadan kurtulmaya yetmeyeceği vurgulandı.

Ev ve iş yerleri gibi özel mülklere hırsızlık amacıyla girip suçüstü yakalanan şüphelilerin kişilerin başvurduğu "uyumak ve dinlenmek için girdim, sabıkamdan dolayı sözüme itibar edilmiyor" savunması mahkemelerden geri dönüyor. Hırsızlık sanığının hapis cezasına yaptığı temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı onadı.

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

HIRSIZIN SENARYOSU YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Sabıkalarına rağmen ev ve iş yerlerine girerek insanları mağdur eden hırsızların "uyumak için girdim" argümanı, ceza yargılamasında en sık karşılaşılan klasik savunma taktiklerinden biri olarak mahkemelerin gündemine geliyor. Yargılama sürecinde sanıkların bu savunması iddia makamı (savcılık) tarafından toplanan delillerle çürütülüyor. 

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalanan G.D. hakkında 'Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanığın, "Hırsızlık için değil dinlenmek için girdim ama sabıkamdan dolayı sözüme itibar edilmedi" savunması Mahkemede karşılık bulmadı. 

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

"EVE İZİNSİZ GİRİP UYUMASI MAKUL KABUL EDİLMEZ"

Kapı, pencere kilitlerinin zorlanması, duvar ve çatı gibi engellerin aşılması, doğrudan hırsızlık veya mala zarar verme kastının açık göstergesi olduğuna dikkat çeken mahkeme; "Hukuk sistemimizde savunmalar değerlendirilirken hayatın olağan akışı esas alınır. Tanımadığınız birinin evine izinsiz girip uyuması makul kabul edilmez. Şüphelinin üzerinde veya çevresinde kesici aletler (levye, tornavida), eldiven, maske veya çalınan eşyaların bulunması bu bahaneyi tamamen ortadan kaldırır. Bu tarz mesnetsiz ifadeler genellikle cezayı hafifletmek veya suçun vasfını değiştirmek için yapılmış bir kaçıştır" değerlendirmesi yapıp sanığı hapis cezasına çarptırdı. Sanık kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Ceza Dairesi girdi.

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

TEMYİZ SADECE HÜKÜM HUKUKSUZ OLDUĞUNDA GEÇERLİDİR

G.D. isimli hırsızlık sanığının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2.Ceza Dairesi adeta ültimatom niteliğinde bir karara imza attı. 5271 sayılı Kanun'un 288. maddesinin "Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır" ifadesi hatırlatıldı. Aynı Kanun'un 294. Maddesinde ise "Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir" hükmünün yer adlığı vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın temyiz isteminin, katılanın evine hırsızlık amacıyla girmediği, uyumak amacıyla girdiğine, geçmiş sabıkasından dolayı sözlerine itibar edilmediğine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmadığına dayanıyor. Sanık müdafiinin (avukatının) temyiz isteminin, sanığın atılı suçu işlemediğine, soyut ve mesnetsiz değerlendirmeyle mahkumiyet kararı verildiğine ve beraat kararı verilmesinin gerektiğine ilişkin olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede hukuka aykırılık bulunmamıştır. Sanık hakkında katılana yönelik eylemi sebebiyle hırsızlık suçundan kurulan hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, istinaf istemlerinin esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinin kararına yönelik temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar - Son Dakika

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