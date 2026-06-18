Mardin'de 197 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de 197 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Mardin\'de 197 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
18.06.2026 14:11
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 197 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 46 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında kesinleşmiş 197 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uzun süredir aranan hükümlünün izine ulaştı.

46 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Yapılan incelemelerde hükümlünün, "hırsızlık" suçundan 33, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 13 olmak üzere toplam 46 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş toplam 197 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsın ayrıca 82 suç kaydının olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Kızıltepe, Kızıltepe, 3. Sayfa, Güncel, Mardin, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 197 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 197 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika
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