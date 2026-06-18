Mardin\'de 197 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında kesinleşmiş 197 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uzun süredir aranan hükümlünün izine ulaştı.

46 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Yapılan incelemelerde hükümlünün, "hırsızlık" suçundan 33, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan ise 13 olmak üzere toplam 46 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş toplam 197 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahsın ayrıca 82 suç kaydının olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.