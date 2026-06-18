Tarihi Mezarlık Definecilerin Hedefi - Son Dakika
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Tarihi Mezarlık Definecilerin Hedefi

Tarihi Mezarlık Definecilerin Hedefi
18.06.2026 09:29
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Erzurum'daki 200 yıllık mezarlık, define avcıları tarafından zarar görmekte. Mahalleli tepkili.

Erzurum'da yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip tarihi mezarlık, define avcılarının hedefi haline geldi. Merkez Aziziye ilçesine bağlı Yarımca ve Tınazlı mahalleleri arasında yer alan mezarlıkta kaçak kazı yapan şüpheliler, bir mezarı 1,5 metre derinliğinde kazdıktan sonra açık bırakarak kayıplara karıştı.

Erzurum merkeze 11 kilometre uzaklıktaki bölgede yaşanan olay, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, Tınazlı Mahallesi'nin eski mezarlığı olarak bilinen alanın defineciler tarafından sürekli "Ermeni mezarlığı" olarak nitelendirildiğini ve bölgede altın ile ziynet eşyası arandığını belirtti. Bölgedeki tahribatı inceleyen araştırmacı Taner Özdemir, kulaktan kulağa yayılan asılsız iddiaların tarihi alanlara büyük zarar verdiğini ifade etti.

"Ölülerimizi rahat bırakalım"

Kaçak kazıların yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Taner Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Yarımca köyümüz ile Tınazlı köyü arasındaki tam orta yerdeyiz ve ilginç mezarlarla karşı karşıyayız. Şimdi etrafımızda gördüğünüz birçok taş ve mezar alanlarının bazılarının kazıldığını görüyoruz. Bunun temel sebebi şu; Ermeniler bu coğrafyadan giderken altınlarını ya da kıymetli eşyalarını mezarlara gömdü diye bir iddia, bir söylenti var. Buna inanan birçok kişi de bölgedeki Müslüman mezarlarını veya yabancı mezarlarını kazmakla meşgul oluyor. İşte burada da böyle bir mezarımız kazılmış ve kazıldıktan sonra o şekliyle bırakılmış durumda. Aslında bu tamamen mezarlara verilen bir zarar. Çünkü bu sadece bir söylenti, adı üstünde söylenti. Bunun gerçeklik payı yok. Yolun hem diğer tarafında hem de bu tarafında mezarlar var. Yol önceden daha aşağıdaydı, o zaman mezarlar bitişikti. Fakat buradan bir yol geçince mezarlar ayrılmak zorunda kaldı. Hem oradaki mezarlarda hem de buradaki mezarlarda böyle kazılmış birçok mezarımız var. Yani lütfen bunları yapmayalım, ölülerimizi rahat bırakalım. Böyle mezarların içerisinde söylendiği gibi bir şey yok." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Erzurum, Kültür, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi Mezarlık Definecilerin Hedefi - Son Dakika

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