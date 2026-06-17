Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile Mehmet Ali Erbil arasında son günlerde yaşanan polemik yeni bir boyut kazandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Eylem Çelik'in adı geçtiğimiz günlerde aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. İkilinin sosyal medya üzerinden tanıştığı ve görüştüğü yönündeki haberler magazin basınında geniş yer bulmuştu. Ancak Eylem Çelik, ilişkinin iddia edildiği gibi olmadığını savunarak sessizliğini bozmuştu.

"İŞ GÖRÜŞMESİ DİYE GİTTİM"

Eylem Çelik daha önce yaptığı açıklamalarda, Mehmet Ali Erbil'in kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve oyunculuk kariyeri konusunda yardımcı olabileceğini söyleyerek görüşme teklif ettiğini öne sürmüştü. Genç fenomen, Erbil ile iş görüşmesi amacıyla bir araya geldiğini ancak sonrasında kendisini magazin gündeminin ortasında bulduğunu ifade etmişti.

Çelik ayrıca, Mehmet Ali Erbil'in kendisine sevgililik teklifinde bulunduğunu, birlikte yaşama ve asistanlık gibi öneriler sunduğunu iddia etmişti. Genç fenomen, bu teklifleri kabul etmediğini ve yaşanan süreçten rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Yaşananların ardından yeni bir açıklama yapan Eylem Çelik, hukuki yollara başvurduğunu duyurdu. Çelik, "Adımın bir daha Mehmet Ali Erbil ile anılmasını istemiyorum. Kariyerime odaklandım. Yakında çok önemli yapımcılarla bir görüşme sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

GÖZLER MEHMET ALİ ERBİL CEPHESİNDE

Eylem Çelik'in uzaklaştırma kararı aldığını açıklamasının ardından gözler Mehmet Ali Erbil cephesine çevrildi. Erbil'in konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, taraflar arasındaki gerilimin yargıya taşınması magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.