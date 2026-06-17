TBMM\'nin çalışması süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'nci Birleşimi'nde karar verildi.