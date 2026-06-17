Aynı dosya, farklı şehirlerde yargılama: Birinde beraat, diğerinde tutuklama - Son Dakika
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Aynı dosya, farklı şehirlerde yargılama: Birinde beraat, diğerinde tutuklama

Aynı dosya, farklı şehirlerde yargılama: Birinde beraat, diğerinde tutuklama
17.06.2026 01:55
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Arkadaşına IBAN'ını kullandıran üniversite öğrencisi Bünyamin D, Balıkesir ve İzmir'de aynı suçtan dava açıldı. Müşteki, şikayetini geri çekmesine, mağduriyetliğinin giderilmesine rağmen Bünyamin D., aynı iki dosyadan birinden örgütlü suçtan yargılanıp tutuklanırken, diğer dosyadan beraatını aldı.

Mardin'de yaşayan 24 yaşındaki Bünyamin D, iddiaya göre arkadaşı Özgür Ç.'nin banka hesaplarının bloke olması ve haczi olduğunu söylemesi üzerine talep edilen IBAN'ını verdi. 

ARKADAŞINA VERDİĞİ IBAN BAŞINI YAKTI

Verilen IBAN üzerinden yaşanan dolandırıcılık olayında Tahir K., mağdur olduğunu gerekçe gösterecek Balıkesir ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayetin ardından aralarında tutuklanan Bünyamin D'nin de olduğu 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, müştekinin hesabından şüphelilerin hesapları üzerinden para transferi yapıldığı yer aldı.

İddianamede, Bünyamin D'nin, müştekiyi tanımadığını, bahse konu hesabın kendisine ait olduğunu, arkadaşı Özgür Ç.'nin kendisinden banka hesaplarının blokeli olduğunu ve haczin bulunduğunu söyleyerek banka hesaplarını istemesi üzerine şahsa güvenerek verdiğini, daha sonra hesabına bloke konulduğunu, dolandırıcılık olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği yer aldı.

İzmir'deki dosya ise halen soruşturma aşamasında bulunuyor. Bünyamin D. buradaki dosyada tutuksuz yargılanıyor.

“BİR İNSAN BİR KERE YARGILANIR BİR SUÇTAN DOLAYI”

Avukat Gurbet Bilbay, müvekkilinin iki farklı ilde, aynı suçtan iki ayrı dosyada yargılandığını söyledi. Bilbay zararın, müştekinin aynı olduğunu, müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini, zararın ödendiğini ancak müvekkilinin yine de tutuklandığını ifade etti. Avukat Bilbay, bununla ilgili defalarca talepte bulunmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını öne sürerek, "Aynı dosyada farklı bir sanık, zararı ödedi kendisi tahliye olurken fakat benim müvekkilim hala içeride. Bir insan bir kere yargılanır bir suçtan dolayı. Anayasa Mahkemesi gereği bir hak ihlali. Anayasa Mahkemesi, adil yargılama ilkesinden dolayı bu durumun düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

"ASIL SUÇLUYA KARŞI BİR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"Benim müvekkilim iki kere mağdur oldu" diyen Bilbay, konuşmasına şöyle devam etti: "Asıl suçluya karşı bir suç duyurusunda bulunduk. Kendisi cezaevine de girdi. Çok fazla mağdurlar da var. Bununla ilgili delilleri de sunduk. Ama müvekkilim, bırakın bir dosyadan yargılanmayı iki kere yargılanıyor. 

"BİRİNDE TUTUKLU, DİĞERİNDE TUTUKSUZ"

Müvekkilim şu an Mardin Cezaevi'nde yatıyor. Bir dosyası İzmir'de, diğer dosyası Balıkesir'de. Fakat bu dosyalardan biri mahkeme aşamasında, diğeri soruşturma aşamasında. Birinde tutuklu, diğerinde tutuksuz. Böyle büyük bir çelişki içerisindeyiz. Müvekkilim üstelik öğrenci. Öğrenci olduğuna dair evrakları da sundum. Nitekim Yargıtay'ın bir kararı da var. Kişi harçlığını kazanmak için böyle bir yola başvurduğunda bile beraat etmişti. Müvekkilim, kasıtlı bu yola düşmediği halde, arkadaşı tarafından kandırıldığı halde halen yargılanıyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yargı Aynı dosya, farklı şehirlerde yargılama: Birinde beraat, diğerinde tutuklama - Son Dakika

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