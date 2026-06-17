Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı - Son Dakika
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Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı

Fed\'in faiz kararının ardından altın çakıldı
17.06.2026 21:55
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ABD Merkez Bankası'nın faizi değiştirmeyip 3,50-3,75 seviyesinde sabit tutmasının ardından satış baskısıyla altın fiyatları çakıldı. Karardan önce yükseliş eğiliminde olan ons altın yüzde 1 değer kaybetti. Gün içerisinde 6 bin 526 liraya kadar yükselen gram altın, yüzde 0,85 düşüşle 6 bin 386 lira seviyesine kadar geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulması kararının oybirliğiyle alındığı belirtildi. 

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Kararın ardından altın fiyatlarında satış baskısı görüldü. Karar öncesi yaklaşık yüzde 1 primle 4 bin 382 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, yönünü aşağı çevirdi. Yüzde 1 değer kaybeden ons altın, 4 bin 289 dolar seviyesine kadar geriledi.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Yurt içinde gram altın da Fed'in faiz kararından nasibini aldı. Gün içerisinde 6 bin 526 liraya kadar yükselen gram altın, kararın ardından yüzde 0,85 düşüşle 6 bin 386 lira seviyesine kadar geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ons Altın, Ekonomi, Güncel, Dünya, FED, Son Dakika

Son Dakika Altın Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı - Son Dakika

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