FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. ABD'nin Houston kentindeki Houston Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Portekiz, henüz 6. dakikada Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında baskısını artıran Demokratik Kongo, uzatma dakikalarında aradığı golü buldu.
Demokratik Kongo'nun beraberlik golünü 45+5. dakikada Yoane Wissa kaydetti. İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlanırken, ikinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmadan alınan 1 puanla Demokratik Kongo, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Portekiz ve Demokratik Kongo, turnuvadaki ilk maçlarının ardından gruba birer puanla başladı.
Portekiz, gruptaki ikinci maçında 23 Haziran saat 20.00'de Özbekistan ile karşılaşacak. Demokratik Kongo ise 24 Haziran saat 05.00'te Kolombiya karşısına çıkacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?