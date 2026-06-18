İtalya\'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya\'da konuşlandırıldı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TUSAŞ'ın 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan Yerleşkesi'nde düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktürk, TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetine önemli katkılar sunduğunu belirterek, KAAN, Hürjet, Hürkuş, ANKA, Aksungur, Süper Şimşek, Gökbey ve Atak gibi projelerin sürdüğünü ifade etti. Temel eğitim uçağı Hürkuş ile genel maksat helikopteri Gökbey'in bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmasının planlandığını söyledi.

NATO TOPLANTILARINDA TÜRKİYE'NİN MESAJLARI

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Toplantılarda Türkiye'nin NATO harekat ve misyonlarına katkıları, savunma harcamalarının yüzde 5 hedefine yönelik çalışmalar, Ukrayna'ya verilen destek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler ve Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi hazırlıklarının gündeme getirileceğini ifade etti.

Ayrıca Bakan Güler'in Fransa ve Hollanda savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

6 TERÖRİST TESLİM OLDU

Son bir haftada 6 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklayan Aktürk, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklarla mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit edilerek imha edildiğini söyledi.

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 kişinin yakalandığını, 2 bin 112 kişinin ise engellendiğini belirten Aktürk, yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısının 4 bin 534'e, engellenenlerin sayısının ise 38 bin 305'e ulaştığını kaydetti.

Van ve Hakkari hudut hattında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 778 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği de açıklandı.

ABD-İRAN MUTABAKATINA DESTEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasının temenni edildiği ifade edilerek, tarafların sağduyulu ve sorumlu davranmasının önemine dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin de yakından takip edildiği kaydedildi.

SİPER TAM HAREKAT KABİLİYETİNE ULAŞTI

MSB, NATO hava savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir SAMP/T sisteminin Konya'da konuşlandırıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Siper Hava Savunma Sistemi'nin 12 Haziran'da Sinop'ta gerçekleştirilen testte yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ettiği ve tam harekat kabiliyetine ulaştığı bildirildi.

Bakanlık, Çelik Kubbe projesi kapsamında yürütülen çalışmaların Türkiye'nin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

503 MİSAFİR ASKERİ PERSONELE EĞİTİM VERİLİYOR

MSB, dost ve müttefik ülkelerle yapılan anlaşmalar kapsamında eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

Isparta Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Kırgızistan, KKTC, Mali, Libya ve Somali'den toplam 503 askeri personele eğitim verildiği belirtildi.

2026-2027 dönemi için ise 16 ülkeden toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edildiği kaydedildi.

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bakanlık, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarının Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı ve Ay-Yıldız Karargahı'nda konuk savunma bakanları ile heyetleri onuruna resepsiyon düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.