Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur - Son Dakika
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Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

Moskova\'dan Hakan Fidan\'a büyük onur
18.06.2026 00:24
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Rusya'nın önde gelen diplomasi okullarından Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a fahri doktora unvanı verdi. Moskova'da düzenlenen törende Fidan, akademik camianın en prestijli onurlarından biriyle ödüllendirilirken, tören iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemine de vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın en prestijli diplomasi okullarından biri olarak kabul edilen Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü. Törende konuşan Fidan, bu onuru Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkilere verilmiş bir saygı nişanesi olarak gördüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temasları kapsamında bulunduğu Moskova'da önemli bir onura layık görüldü. Rusya'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO), Fidan'a uluslararası diplomasiye ve halklar arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar nedeniyle fahri doktora unvanı verdi.

Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

FAHRİ DOKTORA BERATINI REKTÖR TAKDİM ETTİ

MGIMO'da düzenlenen törende, fahri doktora beratı üniversitenin rektörü Anatoliy Torkunov tarafından Hakan Fidan'a takdim edildi. Törene çok sayıda diplomat, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

"TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE VERİLEN BİR SAYGI NİŞANESİ"

Törende yaptığı konuşmada teşekkürlerini ileten Fidan, MGIMO'nun onlarca yıldır uluslararası ilişkilere yön veren diplomatlar ve devlet adamları yetiştirdiğini belirtti. Verilen unvanı şahsından öte Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkilere duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

MGIMO'NUN ÜNLÜ MEZUNLARI ARASINDA DÜNYA LİDERLERİ VAR

Rusya'nın en saygın diplomasi okullarından biri kabul edilen MGIMO'nun mezunları arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev gibi isimler bulunuyor. Üniversitenin fahri doktora unvanı ise geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve birçok devlet liderine verilmişti.

Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE VURGU

Fidan konuşmasında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik önemine dikkat çekerek, iki ülkenin bölgesel istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Ticaret, enerji ve diplomasi alanlarındaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğini belirten Fidan, bölgesel sorunların çözümünde diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı.

Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

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Son Dakika Rusya Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur - Son Dakika

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