ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi - Son Dakika
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ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

18.06.2026 06:13
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ABD ile İran arasında varılan tarihi mutabakat resmen yürürlüğe girdi. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalandı. Beyaz Saray, Trump'ın G7 Zirvesi kapsamında Fransa'da anlaşmayı imzaladığı görüntüleri paylaşırken, İran anlaşmanın nihai hale geldiğini açıkladı. Pakistan ise "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nın bölgesel barışın önünü açacağını belirterek sürece katkı sunan ülkelere teşekkür etti.

ABD ile İran arasında haftalardır süren diplomatik temasların ardından üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat zaptı resmen yürürlüğe girdi. Taraflar anlaşmanın devlet başkanları tarafından dijital ortamda imzalandığını doğrularken, Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığı anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise "İslamabad Mutabakat Anlaşması" olarak adlandırılan metnin bölgesel barış açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

BEYAZ SARAY, TRUMP'IN İMZA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

ABD ve İran arasında varılan mutabakatın yankıları sürerken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da bulunan Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda bir araya geldiği akşam yemeği sırasında anlaşma metnini imzaladığı görüldü. Görüntülerde Macron başta olmak üzere salonda bulunan davetlilerin gelişmeyi alkışlarla karşıladığı dikkat çekti.

ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

MACRON: DOĞRU VE ÖNEMLİ BİR ADIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da söz konusu görüntülerden birini sosyal medya hesabından paylaşarak anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Macron açıklamasında, "Başkan Trump, bu akşam Versay'da İran ile ABD arasında varılan anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşma kalıcı bir barışın yolunu açacak ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak. Bu, doğru ve önemli bir adımdır ve yakında enerji fiyatlarında düşüş sağlanmasına imkan tanıyacaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN: ANLAŞMA RESMEN NİHAİ HALE GELDİ

Mutabakat metninin detaylarının kamuoyuna yansımasının ardından İran'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı dijital ortamda imzaladığını belirterek mutabakatın resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bekayi, "İran ile ABD arasında varılan mutabakat zaptı metni, iki taraf da onu imzaladığı için şu anda resmen nihai hale gelmiştir" dedi.

ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

"İSVİÇRE'DE İMZA TÖRENİ DÜZENLENMEYECEK"

Mutabakatın dijital ortamda imzalanmasının kararlaştırıldığını ifade eden Bekayi, İsviçre'de planlanan resmi imza töreninin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Devlet başkanlarının doğrudan imza atmasının anlaşmaya ayrı bir önem kazandırdığını belirten Bekayi, "Mutabakat zaptı iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalandığından, onu ihlal etmenin maliyeti daha yüksek olacaktır. Geçmişteki deneyimlerimizden yola çıkarak bunun böyle olmasını tercih ettik" diye konuştu.

"LÜBNAN BİZİM İÇİN İRAN KADAR ÖNEMLİYDİ"

Anlaşmanın İran'ın temel prensiplerini yansıttığını ifade eden Bekayi, metinde tüm başlıkların açık şekilde yer aldığını söyledi.

Bekayi, "Bizim için Lübnan'da ateşkes ve savaşın sona ermesi İran kadar önemliydi ve önemli olmaya devam ediyor. Mutabakat zaptının birinci bölümünde Lübnan'ın adı üç kez geçmektedir. Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ İŞİMİZ DAHA ZOR"

İranlı sözcü, savaşın sona erdirilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını ancak bundan sonraki sürecin daha kritik olduğunu vurguladı. Bekayi, "Bu aşamada savaşı sona erdirecek bir anlaşma imzalamış olmamız, geçmişi unuttuğumuz anlamına gelmez. Uluslararası anlaşmaların uygulanması her zaman hazırlanmasından daha zordur. Özellikle de taahhütlerine bağlı olmayan taraflar söz konusu olduğunda. Bundan sonra hepimiz karşı tarafı taahhütlerine uymaya mecbur bırakacak şekilde hareket etmeye dikkat etmeliyiz" dedi.

NÜKLEER DOSYA İÇİN 60 GÜNLÜK SÜRE

Bekayi, mutabakatın yürürlüğe girmesinin ardından tarafların nükleer program ve yaptırımlar konusunda yeni bir müzakere sürecine başlayacağını belirtti.

İranlı yetkili, "Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde nükleer mesele ve yaptırımlar hakkında müzakere edeceğiz. Müzakereler daha erken sonuçlanırsa bu daha iyi olur. Ancak konunun karmaşıklığı dikkate alındığında 60 günlük süre mantıklıdır ve gerekli olursa uzatılır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

AXIOS, AFP VE REUTERS DA DOĞRULADI

ABD merkezli Axios haber sitesi de mutabakat metninin Donald Trump tarafından imzalandığını doğruladı.

Üst düzey yetkililere dayandırılan haberde Trump'ın imzayı G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile katıldığı akşam yemeği sırasında attığı ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği belirtildi.

AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili gelişmeyi doğrularken, Reuters'a bilgi veren kaynaklar da metnin Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak nihai hale getirildiğini aktardı.

PAKİSTAN: İSLAMABAD MUTABAKAT ANLAŞMASI YÜRÜRLÜKTE

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik ortamda imzaladığını açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan Şerif, anlaşmanın iki ülkenin liderleri tarafından elektronik olarak imzalandığını belirterek bunun diplomatik çözüm iradesinin en üst düzeyde ortaya konduğunu ifade etti.

Şerif, "Bu anlaşmanın ilgili hükümetlerin en üst düzeyinde imzalanması, her iki tarafın da çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığını göstermektedir. İslamabad Mutabakat Anlaşması derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran, Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır" dedi.

Şerif ayrıca Pakistan'ın, Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere 19 Haziran 2026 tarihinde İsviçre'de resmi tören düzenleyeceğini açıkladı.

TÜRKİYE, KATAR, SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'A TEŞEKKÜR

Şerif açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederken, İran lideri Mücteba Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da takdirlerini iletti.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin çabalarını öven Şerif, Katar'ın arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

Pakistan Başbakanı ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır liderlerine de süreçteki katkıları nedeniyle teşekkür ederek mutabakatın bölge için kalıcı barış, karşılıklı saygı ve ortak refahın temeli olmasını temenni etti.

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Son Dakika Dünya ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi - Son Dakika

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