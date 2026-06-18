Yeşil Pasaport İddiaları Asılsız

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla yeşil pasaportla seyahat döneminin sona erdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, AP Türkiye raporunda hususi pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmadığı vurgulandı.

Yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarında herhangi bir değişiklik yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeyi ve vatandaşlar arasında asılsız endişe oluşturmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi istendi.