Serkan Kurtuluş Türkiye\'ye Getirildi

31 Ekim 2017 tarihinde hakkında Kırmızı Bülten yayımlanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, bugün İstanbul'a getirildi.

Türkiye'de organize suçlar kapsamında aralarında "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit" suçlarının da bulunduğu çok sayıda suçtan aranan Serkan Kurtuluş yıllara yayılan uluslararası sürecin ardından INTERPOL-Europol Daire Başkanlığının koordinesinde Arjantin'den Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin takip ettiği süreç şöyle işledi: Serkan Kurtuluş hakkındaki uluslararası süreç, Interpol-Europol Daire Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 31 Ekim 2017 tarihinde Kırmızı Bülten yayımlanmasıyla başlamıştı. INTERPOL kanalı üzerinden uluslararası seviyede aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalanmıştı. Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulunmuştu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilememişti.

Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç, Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yıllar boyunca yakından takip edilmişti. Uzun bekleyişin ardından Arjantin makamlarından Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesinin onaylandığı haberi gelmesi üzerine INTERPOL-Europol Daire Başkanlığı harekete geçerek şahsın Türkiye'ye getirilmesi için koordinasyonu başlattı.

Brezilya engeli kurumların ortak çalışmasıyla aşıldı

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirileceği güzergahta bu kez Brezilya üzerinden transit geçiş konusunda sorun yaşandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığının Brezilya polisiyle kurduğu yakın iş birliği ve güçlü uluslararası iletişim ağı sayesinde Brezilya Interpol biriminin desteği ve Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Brezilya Büyükelçiliği ve Brezilya İçişleri Müşavirliğinin yoğun katkılarıyla transit geçiş sorunu çözüme kavuşturularak iade operasyonunun devamı sağlandı.

Serkan Kurtuluş, 13 Ağustos 2026 tarihinde Arjantin makamlarından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş, iade sürecini engellemeye yönelik provokasyonlarını yolculuk boyunca sürdürdü. Kurtuluş, "Uçakta bomba var" dedi.

Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş, İspanyolca uçakta bomba bulunduğuna dair bağırarak uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin çabasıyla çete elebaşı Kurtuluş'un girişimi engellendi.

Yaşanan gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken, INTERPOL-Europol Daire Başkanlığının ilgili makamlarla yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı. Sığınma başvurusu, açlık grevi, transit geçiş sorunu ve son olarak bomba iddiası da Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesini engelleyemedi. Görevli Türk ekibinin refakatindeki Serkan Kurtuluş, 14 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'ye getirildi ve İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde; kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanmasının ardından Brezilya'dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na getirildi. 13 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren kahraman polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.