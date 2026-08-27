Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı

Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde akraba ziyareti sırasında sulama göletine düşen ve kalbi çalıştırıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Halil Nasır, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, sulama göletine düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Halil Nasır, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SULAMA GÖLETİNE DÜŞTÜ

Olay, önceki gün Karacasu’ya bağlı Alemler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum Belediyesi personeli Mehmet Nasır ve Fatmagül Nasır çifti, iki çocuklarıyla birlikte memleketleri Karacasu’ya akraba ziyaretine geldi. Ziyaret sırasında 2 yaşındaki büyük çocukları Halil Nasır, henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin yakınındaki sulama göletine düştü.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILMIŞTI

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan minik Halil'in duran kalbi, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. İlk olarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, durumunun kritik olması nedeniyle Aydın Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İç organlarında ağır hasar oluştuğu öğrenilen Halil Nasır, iki gündür sürdürdüğü yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Küçük çocuğun acı haberi Nasır ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: DHA

Karacasu, Güncel, Aydın, Nasır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Trafik eşkıyaları dehşet saçtı Bisikletliyi ezmek üzerelerdi, inip vahşice saldırdılar Trafik eşkıyaları dehşet saçtı! Bisikletliyi ezmek üzerelerdi, inip vahşice saldırdılar
26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu 26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 14:11:04. #7.13#
SON DAKİKA: Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement