Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, sulama göletine düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Halil Nasır, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SULAMA GÖLETİNE DÜŞTÜ

Olay, önceki gün Karacasu’ya bağlı Alemler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum Belediyesi personeli Mehmet Nasır ve Fatmagül Nasır çifti, iki çocuklarıyla birlikte memleketleri Karacasu’ya akraba ziyaretine geldi. Ziyaret sırasında 2 yaşındaki büyük çocukları Halil Nasır, henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin yakınındaki sulama göletine düştü.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILMIŞTI

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan minik Halil'in duran kalbi, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. İlk olarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, durumunun kritik olması nedeniyle Aydın Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İç organlarında ağır hasar oluştuğu öğrenilen Halil Nasır, iki gündür sürdürdüğü yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Küçük çocuğun acı haberi Nasır ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.