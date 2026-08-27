Yasadışı Bahis Operasyonunda 25,5 Kg Altın Ele Geçirildi

Yasadışı bahisle mücadele kapsamında ödeme kuruluşlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Dinamikpay isimli ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait 12,5 kilogram altının anlık karşılığının 88 milyon TL, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin TL olduğu tespit edildi.

El konulan altınlarla ilgili hazırlanan ön ekspertiz raporunda, toplam 25,5 kilogram altının değerinin 179 milyon 520 bin TL olduğu belirlendi.

Altınların kesin değerinin, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanları tarafından yapılacak incelemenin ardından belirleneceği ve sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet birimine kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.