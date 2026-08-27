Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic.

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'a sonsuz başarılar dileriz. Yolun sonu UEFA Avrupa Ligi olsun!

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek - Son Dakika

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