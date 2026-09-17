Nepal'de ölü sayısı 1410 oldu! Kayıplar arasında 587 yabancı turist var

NEPAL'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1410'a yükseldiği, 6 bin 145 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

KAYIPLAR ARASINDA 587 YABANCI TURİST VAR

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 1410'a ulaştığı kaydedildi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 6 bin 145 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu aktarıldı.

13 BİN 756 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada, bölgede yürütülen arama kurtarma operasyonlarıyla bugüne kadar 13 bin 756 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.