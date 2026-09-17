İki takımda da oynayan Pascal Nouma, Beşiktaş-Marsilya maçının kazananını tahmin etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında sahasında Olympique Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı formayla unutulmaz bir dönem geçiren ve daha sonra Marsilya’da da forma giyen Pascal Nouma, maç öncesinde açıklamalar yaptı.

''BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN BİR KULÜPTEN FAZLASI''

Beşiktaş’taki günlerini anlatan Fransız eski forvet, ''Bir futbolcu bazen bir kulüpte çok gol atar, kupalar kazanır, sonra da yoluna devam eder. Bazense kulüple arasında futbolun açıklayamadığı bir bağ kurulur. Beşiktaş benim için ikincisidir. Taraftarla aramızdaki ilişki yalnızca attığım gollerle oluşmadı. Onlar benim sahadaki mücadelemi, karakterimi ve bazen de çılgınlığımı sevdi. Ben de onların tutkusunu sevdim. Birbirimize ilk görüşte âşık olmuş gibiydik. Beşiktaş benim için bir kulüpten fazlası. Hayatımın asla unutamayacağım bir dönemini orada yaşadım. Türkiye’de kendimi yabancı gibi hissetmediysem bunda Beşiktaş taraftarının çok büyük payı var. Bana yalnızca tribünden tezahürat yapmadılar. Beni ailelerinden biri gibi kabul ettiler.'' dedi.

MARSILYA GÜNLERİ ZORLU GEÇTİ

Pascal Nouma, Marsilya dönemini ise hayatının en zor süreci olarak nitelendirerek, ''Ne yazık ki orada futbol konuşmanın bile anlamsız kaldığı bir şey yaşadım. Marsilya formasıyla 11 maça çıktım ve o sırada kansere yakalandığımı öğrendim. Daha sonra doktorların bile inanmakta zorlandığı bir gerçekle yüzleştim: Ben o maçları hastalığımla birlikte oynamıştım. İnsan yalnızca en güzel günlerinde yanında olanları hatırlamakla kalmaz. Asıl, hayatının en zor döneminde kendisine elini uzatanları unutmaz.'' ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I GALİBİYETE BİRAZ DAHA YAKIN GÖRÜYORUM"

Beşiktaş ile Marsilya'nın karşı karşıya gelecek olmasının kendisi açısından farklı bir anlam taşıdığını belirten Nouma, Beşiktaş'ı galibiyete daha yakın gördüğünü ifade ederek, "Şimdi Beşiktaş ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Futbol oynadığım iki kulüp aynı sahada olacak. Bana 'Hangisini tutacaksın?' diye soruyorlar. Nasıl bir seçim yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Kalbim birinden diğerine gidip gelecek. Beşiktaş benim evim, Marsilya ise hayatımın en büyük mücadelesini verdiğim şehir. Biri bana ait olduğum yeri, diğeri hayatta kalmanın değerini öğretti. Bu nedenle bu maç benim için kişisel bir derbi. Beşiktaş'ın son üç maçtaki yükselen performansına ve Marsilya'nın aldığı yenilgilere baktığımda, Beşiktaş'ı galibiyete biraz daha yakın görüyorum. Üstelik kendi evinde, kendi taraftarının önünde oynayacak.'' tahmininde bulundu.