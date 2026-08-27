Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun - Son Dakika
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Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ arazisinden geçen yol çalışmasının 9 yıl sonra devam ettirilmesi üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. "Ben bir gecede açtım ama tamamlayamadım, sen de doğrusunu yapıyorsun" diyen Gökçek, kendisinden sonra göreve gelen eski ABB Başkanı Mustafa Tuna'ya ise sert sözlerle yüklendi.

Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a dikkat çeken bir teşekkür geldi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, ODTÜ arazisinden geçen yol çalışmasının yeniden devam ettirilmesi üzerine yaptığı açıklamada, siyasi rakibi Mansur Yavaş'ın kararını destekledi.

Gökçek'in açıklamalarında bir diğer eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya yönelik kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ'A "DOĞRUSUNU YAPIYORSUN" DEDİ

Ankara'daki ODTÜ arazisinden geçen yol çalışması üzerinden değerlendirmelerde bulunan Melih Gökçek, kendi belediye başkanlığı döneminde başlatılan çalışmayı hatırlattı.

Gökçek, yolun kendi döneminde tamamen bitirilemediğini ifade ederek Mansur Yavaş'ın çalışmayı sürdürmesini doğru bulduğunu söyledi.

Eski ABB Başkanı, Yavaş'a seslenerek, "Ben bir gecede açtım ama tamamlayamadım, sen de doğrusunu yapıyorsun" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gökçek, Yavaş'a teşekkür ederek "Sana hiç teşekkür edeceğimi düşünmezdim." dedi. 

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun

"NE OLUR TEPKİ GÖSTERSE"

Melih Gökçek'in açıklamasında yalnızca Mansur Yavaş yoktu. Gökçek, kendisinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Mustafa Tuna'yı da hedef aldı.

Mustafa Tuna'nın söz konusu yol konusunda geri adım attığını savunan Gökçek, "Hiçbir şeyden anlamaz bir belediye başkanı vardır. Mustafa Tuna. O kendi yoldan vazgeçti" ifadelerini kullandı.

Gökçek, Mustafa Tuna'nın yol çalışmasından vazgeçme nedeninin gelen tepkiler olduğunu öne sürdü.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, "Niye? Solcular tepki gösteriyormuş. Ne olur tepki gösterse" sözleriyle Tuna'nın o dönemki tutumunu eleştirdi.

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Mustafa Tuna, Melih Gökçe, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Mansur Yavaş Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Gercekten gece baslardı ekıpler sabah yol acılırdı ,Çalışkan biriydi çok hizmet yaptı isteyen istediğini desin halen onun yaptıklarına eklenen birşey yok, varsa söyleyın ,sırf muhalıf olmak ıcın istafede ettiğiniz hizmetleride inkar etmeyın ,çok yol yaptı ,temizlik hizmetleri, fakirlere çok yardım ettı ... 0 1 Yanıtla
  • nameless nameless nameless nameless:
    Onu bunu boşver Melih Lacoste gömlek yakışmış ne servet vardır sende paranın milyarda bir zekâtını versen Türkiye zengin olur mu ki acaba? 0 0 Yanıtla
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