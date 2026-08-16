Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü - Son Dakika
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Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in cezaevine sevki sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Gözaltına alındığı günden bu yana ilk kez görüntülenen Kuriş'i uğurlamaya gelen bir grup destekçisinin cezaevi aracının arkasından koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen dev operasyonla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilen Alihan Kuriş'in sevki sırasında adliye çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Kuriş'in bindirildiği cezaevi aracının çıkışı esnasında bölgede toplanan bir grup destekçisi, araca doğru yöneldi.

KURİŞ'E EL SALLAYIP ARACIN ARKASINDAN KOŞTULAR

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen cezaevi aracını takip eden kalabalığın, Kuriş'e el salladığı ve hızlanan aracın arkasından bir süre koştuğu anlar dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu hareketliliğin yanı sıra, sevkiyat sırasında kaydedilen görüntüler önemli bir detayı daha ortaya çıkardı. Hakkındaki iddialar ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ilk günden bu yana basına yansıyan tek bir karesi bile bulunmayan Alihan Kuriş, günler sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.

Kuriş'in cezaevi aracının içinden, kendisini dışarıda bekleyen ve sevki sırasında peşinden koşan kalabalığa el sallayarak karşılık verdiği o anlar objektiflere yansıdı.

Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü

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Son Dakika Gündem Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cihan Tatlıcıoğlu Cihan Tatlıcıoğlu:
    2. Fethullah gülen vakası. tartışmasız. 6 2 Yanıtla
  • SÜLEYMAN ZALİM SÜLEYMAN ZALİM:
    gülümsemek insana bu kadarmı yakışır. adamsın. düşmanları çatlasın. 1 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    peşinden koşanlara ne dersiniz 7 0 Yanıtla
  • İdris Uzumcu İdris Uzumcu:
    Bu ülkede hiç bir kimse kanunlardan üstün olmaması lazım çöpten rızkını arayan insanlar varken hiç çalışmadan çuvallarla dolar, son model arabalar,villada oturmak neyin nesi 5 0 Yanıtla
  • Önder Akbayır Önder Akbayır:
    kimisi paranın kulu kimi kulun kulu 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü - Son Dakika
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