Mersin Erdemli\'de yolun karşısına geçen Pakize Aksay\'a akaryakıt tankeri çarptı, öldü

Mersin Erdemli'de yolun karşısına geçen Pakize Aksay'a akaryakıt tankeri çarptı, öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Aksay'a akaryakıt tankeri çarptı; Aksay olay yerinde hayatını kaybetti. Tanker şoförü Mehmet Alatçı gözaltına alınırken, Aksay'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay (55) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Alatçı yönetimindeki 31 AUD 767 plakalı akaryakıt tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Aksay'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aksay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aksay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası şoför Alatçı gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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