Kocaeli İzmit'te eşini öldüren kadının davasında müebbet istendi, kızı onu teselli etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli İzmit'te eşini öldüren kadının davasında müebbet istendi, kızı onu teselli etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit\'te eşini öldüren kadının davasında müebbet istendi, kızı onu teselli etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te eşini tüfekle öldüren kadının davasında savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve haksız tahrikle müebbet hapis talep etti. Duruşmada 4 yaşındaki kızı, annesinin gözyaşlarını silip 'Ağlama, acıyor mu?' diyerek teselli etti; mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kocasını silahla vurarak öldüren kadının, görülen duruşmada müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. 4 yaşındaki kızını gören kadın gözyaşlarına hakim olamazken, çocuk annesinin gözyaşlarını silip, "Ağlama, acıyor mu?" diyerek teselli etti.

Olay, 19 Temmuz 2025 tarihinde Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatmanur Okur (36) ile eşi Şükrü Okur (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, tüfekle 1 çocuk babası eşine ateş etti. Şükrü Okur kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Okur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesinin gözyaşlarını silerek onu teselli etti

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatmanur Okur (36), maktul Şükrü Okur'un babası müşteki Hacı Ahmet Okur, annesi, çiftin çocukları Zeynep Nisa'nın (4) vasisi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada annesinin gözyaşlarını silerek sarılan ve öpen Nisa, "Ağlama, acıyor mu?" diyerek annesini teselli etti.

Müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eyleminin sabit olması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Fatmanur'un evliliği boyunca uğradığı şiddeti göz önüne alarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık, eylemi bilerek yapmadığını söyleyerek, "En azından ev hapsi istiyorum. Kızımın bana çok ihtiyacı var" dedi.

İlk celse verilen savunma

Önceki celse savunma yapan Fatmanur Okur, 11 yıllık evlilikleri boyunca eşinin uyuşturucu bağımlılığı ve şiddetiyle mücadele ettiğini ileri sürmüştü. Önceki duruşmalarda eşinin geçmişte terör örgütü DEAŞ mensubu olmak suçundan cezaevine girdiğini iddia eden sanık, "Daha önce boşanmak istedim ancak kafama silah dayadı, kızıma ve aileme zarar vereceğini söyledi. Kayınbabam da biliyor kasti olarak Şükrü'yü öldürmeyeceğimi. Bana ceza olsun diye kuşumun ve kedimin kafalarını kesti. Dayaklarından dolayı 3 kez düşük yaptım. Eşimi sürekli sokaklardan topladım" dedi.

Olay gecesini anlatan Fatmanur Okur, "Olay gecesinde çocuğumla yemek yiyorduk. Uyuşturucu etkisindeydi. Çocuğun ondan olmadığını iddia etti. Gece sakinleştirdim, yemeğini yedirdim. Çocuğum ile uyuyakaldım, bir süre sonra beni uyandırdı. Beni bir kadının evine götürüp pazarlamak istedi. Madde krizine girdiğinde farklı eylemlerde bulunuyordu" diye konuştu.

"Güzel kafa keserim iyi bilirsin"

Okur, savunmasına, "Uyuyakalmıştım. 'Kalk gidiyoruz, geldiler' dedi. Kızım seslere uyandı, onu tekmeledi. 'Tamam kendimi satacağım, sana uyuşturucu alacağım' dedim. Sonra çocuğumu uyuttum. Üst kattan babamın tüfeğini aldım. Geldiğimde yatakta uzanıyordu. Tartıştık, 'Güzel kafa keserim iyi bilirsin' dedi. Şikayet etmem durumunda bile kendisine bir şey olmayacağını söyledi. Sonra bana doğru hamle yapınca bir anda tüfek ateş aldı. Korkutmak amacıyla silahı elime almıştım. Bilerek, isteyerek yapmadım. Öldüğünü bile cezaevinde öğrendim. 11 yıl onun zulmüne şiddetine maruz kaldım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMahkemeKocaeliKadınSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
İki gün arayla iki duvar çöktü Zeytinburnu’nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu İki gün arayla iki duvar çöktü! Zeytinburnu'nda yıkım komşu apartmanı vurdu, aile karakola başvurdu
Osmaniye’de trafikte yarışan motosikletliler kameraya takıldı Toplam ceza 626 bin 348 lira Osmaniye'de trafikte yarışan motosikletliler kameraya takıldı! Toplam ceza 626 bin 348 lira
Korsan taksicilik yaparken meslek esnafının tuzağına düştü Ehliyeti alındı, aracına 60 gün men Korsan taksicilik yaparken meslek esnafının tuzağına düştü! Ehliyeti alındı, aracına 60 gün men
Almanya’daki Spangdahlem ABD Hava Üssü’nden kalkan bir F-16 düştü Almanya'daki Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden kalkan bir F-16 düştü
Diyarbakır Yenişehir’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 18:23:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te eşini öldüren kadının davasında müebbet istendi, kızı onu teselli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei