Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar - Son Dakika
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Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

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Babacan\'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık fiyatlarının düşüklüğünden ve artan maliyetlerden yakınan üreticileri dinledi. Babacan, borsadaki fon soruşturmasıyla gündeme gelen 20 milyar dolarlık rakamı Türkiye'nin fındık ihracatıyla karşılaştırarak, "Birileri 20 milyar dolar vuruyor geçiyor. Memleketin geldiği hal bu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Sakarya'nın Kocaali ilçesini ziyaret etti. Programda Babacan'a DEVA Partisi Sakarya İl Başkanı Ercan Başnuh ile Kocaali İlçe Başkanı Zuhal Vuran da eşlik etti. Babacan, ziyaretinde fındık üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

ÜRETİCİ: FİYAT YETERSİZ, MALİYET YÜKSEK

Üreticiler, Babacan'a fındık fiyatlarının yetersiz kaldığını ve üretim maliyetlerinin sürekli arttığını anlattı. Girdi maliyetlerindeki artışın fındık gelirini erittiğini belirten üreticiler, bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Kocaali'de kısa süre önce çok sayıda üretici, fındık fiyatlarına tepki göstermek için traktörleriyle eylem yapmıştı.

"MEMLEKETİN GELDİĞİ HAL BU"

Türkiye'nin fındık ihracatını, borsadaki fon soruşturmasıyla gündeme gelen 20 milyar dolarlık rakamla karşılaştıran Babacan şunları söyledi:

"Birileri 20 milyar dolar vuruyor geçiyor. Burada şimdi 280 kilo, 80 kilo hesabını yapıyoruz. Türkiye'nin toplam fındık üretiminin, ihracatının diyelim tamamı yaklaşık 2,5 milyar dolar falan yani kabaca. Bütün üretim; Giresun'u, Ordu'su, Hendek'i her yer her yer. Ama 20 milyar doları bir kişi vurup geçiyorlar yani. Memleketin geldiği hal bu."

Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

TMO FİYATI 255 LİRA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı fındık alım fiyatlarını 6 Ağustos'ta açıklamıştı. Buna göre Giresun kalite fındığın kilogramı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogramı 250 lira olarak belirlendi. Fiyatlar, geçen yıla göre kilogram başına 55 lira artırılmıştı. TMO, fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başladı.

20 MİLYAR DOLAR NEREDEN ÇIKTI?

Babacan'ın andığı 20 milyar dolarlık rakam, SPK'nın 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye etmesinin ardından gündeme geldi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, tasfiye edilen fonların büyüklüğünün yaklaşık 800 milyar lira, yani 17-20 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Usta, olayı "20 milyar dolarlık vurgun" olarak nitelendirmişti.

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    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    devlet küçük esnafın yakasına yapışmış nefes aldırmazken, büyük balinaları görmezden geliyor. 5 0 Yanıtla
  • hay.hay.17@hotmail.com [email protected]:
    TMO üreticiyi tüccarın kucağına atıyor tüccar 170 den alıyor 4 0 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    aha çıktı beklenen lider -))) 0 3 Yanıtla
    Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Ben ekonomist im diyen ;bir ülke ekonomisi nasıl batırılır diye kitap yazmış alın okuyun 0 0
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